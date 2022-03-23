19 марта 2022 года на сайте Авито появилось объявление о продаже знаменитой турбазы «Улыбышево»....

19 марта 2022 года на сайте "Авито" появилось объявление о продаже знаменитой турбазы «Улыбышево». Постройки базы общей площадью 59 178 квадратных метров продаются за 180 миллионов рублей. Кроме жилых корпусов и столовых, в стоимость входит баня, а также объекты спорта и инфраструктуры."Продается готовый бизнес - турбаза на берегу озера. Отличное месторасположение - сосновый лес, живописный водоем, чистый воздух. Огороженная территория. Семь отапливаемых отдельностоящих домов, десять летних строений, двухэтажная гостиница, в которой шесть двухкомнатных номеров. Рядом с домиками оборудованы мангальные зоны. Две столовые: летняя на 200 человек, зимняя на 150 человек. В баре три зала: 30,40 человек и каминный зал на 10 гостей. На территории турбазы имеется баня на десять человек, прачечная, здание для проживания персонала, теннисная, парковка. Имеется зона для развлечений детей. Отопление турбазы от собственной котельной. Вода из двух скважин" - сообщается в объявлении.Турбаза пользовалась большой популярностью как среди жителей Владимирской области, так и среди гостей региона. Прежде всего привлекало удобное расположение. База отдыха находится в экологически чистом месте, среди реликтового соснового бора, в 16 км. от Владимира. Главная ее "достопримечательность" - озеро Черновское. В 1980 году озеро было включено в реестр памятников природы регионального значения Владимирской области - в водоеме произрастает редкое растение сальвиния плавающая.Помимо живописного пейзажа гости комплекса могли насладиться приятным досугом: покататься на лодке, отдохнуть на пляже, посетить бассейн. Существовали возможности и для организации мероприятий, праздников, экскурсий.Причина продажи неизвестна.Фото: турбаза "Улыбышево"