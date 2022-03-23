Парламентарий допустил возможность присоединения Украины и Донбасса к России.

Парламентарий допустил возможность присоединения Украины и Донбасса к России.На Украине создали против России, а также Донецкой и Луганской народных республик целую группировку, в которую вошли не только Вооруженные Силы, но и националисты. Среди них есть и наемники. Об этом рассказал член Совета Федерации Андрей Климов, беседуя с .Как отметил сенатор, численность военной группировки, которую создал киевский режим, превышалавместе взятыенемецкую и французскую армии. По его словам, боевики расположились на достаточно узкой территории – возле границы ДНР и ЛНР. Ударная группировка Украины была сопоставима с силами, которые начальник Генштаба сухопутных войск фашистской Германии Гейнц Гудериан подготовил к нападению на Советский Союз летом 1941-го, заметил Климов.Парламентарий также добавил, что республики Донбасса и часть Украины могут присоединиться к России или стать членами Союзного государства, если граждане этого захотят. Законодательство РФ позволяет это сделать, подчеркнул сенатор. Об этом также пишет "".Ранее об Украине нелестно высказались в Палате представителей США. КонгрессвуменМарджори Тейлор Грин обратила внимание, что Киев постоянно раздражал Россию агрессивной внешней политикой, а Запад продолжал накачивать украинскую армию оружием. Ее слова "Дни.ру".