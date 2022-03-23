В начале года управление Россельхознадзора провело контрольно-надзорное мероприятие в отношении...

В начале года управление Россельхознадзора провело контрольно-надзорное мероприятие в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по содержанию и разведению животных. В ходе мониторинга выяснилось,что ветеринарные сопроводительные документы на животных отсутствуют.По причине того,что данное нарушение представляет угрозу эпизоотическому благополучию региона, управление Россельхознадзора возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Он признан виновным, с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей.Фото: freepik