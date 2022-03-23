К владимирцам с визитом пожаловали сотрудники МЧС. Причиной стала установка специальных пожарных извещателей в домах граждан, входящих в так называемую группу риска. Это, как говорят в МЧС,

К владимирцам с визитом пожаловали сотрудники МЧС. Причиной стала установка специальных пожарных извещателей в домах граждан, входящих в так называемую группу риска. Это, как говорят в МЧС, многодетные семьи, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и пожилые. Именно последним и был посвящен рейд в этот раз. Удалось побывать в трёх квартирах на улицах Чапаева и