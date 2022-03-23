Во Владимире перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве приятеля. Следственный комитет...

Во Владимире перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве приятеля. Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Владимира. Он обвиняется в совершении убийства.По версии следствия, в дневное время 2 января 2022 года обвиняемый пришел к приятелю в гости. В ходе распития спиртного они начали шуточно бороться. Вскоре действия друга стали более агрессивными и борьба переросла в драку, в ходе которой мужчина ножом нанес не менее двух ударов по телу противника.От полученных телесных повреждений 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.После совершения преступления обвиняемый разбил в комнате окно табуреткой, выпрыгнул на улицу и решил скрыться, однако был задержан случайными прохожими.Вину в совершенном преступлении ранее неоднократно судимый мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Владимира, сообщили в СУ СК РФ по Владимирской области.