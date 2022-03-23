Политический обозреватель, член Экспертного совета Общероссийского движения Сильная Россия Марк Бернардини пркомментировал слова Сергея Лаврова о тяжелых переговорах с Украиной.

Политический обозреватель, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Марк Бернардини пркомментировал слова Сергея Лаврова о "тяжелых" переговорах с Украиной.Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут тяжело и без особых результатов, а всему виной непостоянство делегации Незалежной.Такой же вектор в поведении украинской стороны заметил политолог Марк Бернардини, который предложил вспомнить хотя бы тему гуманитарных коридоров. В этом вопросе власти Незалежной оказались такими же непостоянными: сначала были согласны, позже уже нет, потом предложили реализовывать их в обоих направлениях, а спустя время предложили ограничиться размещением в сторону Украины и Запада. При этом власти Незалежной ни разу не удосужилась объяснить, почему их мнение по тому или иному вопросу меняется так стремительно.Бернардини ассоциирует затяжные переговоры с ситуацией с Минскими договоренностями, которые, к слову, никто на Западе так и не прочитал, хотя находятся они в открытом доступе. Тогда подписантами являлись конфликтующие стороны – Украина, ДНР и ЛНР, а гарантами выступали Франция, Германия и Россия."Несмотря на это, коллективный Запад продолжает тиражировать мнимое несоблюдение договоренностей Россией, хотя, как я уже говорил, она являлась не конфликтующей стороной, а со-гарантом", – пояснил политолог.Похожая ситуация наблюдается и сейчас: несмотря на то, что инициатором противоречий является Украина, ответственность перекладывается на Россию – за ее якобы неприемлемые условия. Эксперт уверен, что этому есть объяснение: затягивая переговоры, Украина сталкивает лбами ЕС и НАТО с Россией."Цель предсказуема и ясна: тянуть время как можно дольше, в надежде довести Евросоюз и НАТО до точки кипения и вхождения в реальную войну", – отметил Бернардини.По его мнению, сейчас западным европейцам надо бы задуматься, ведь в попытке использовать Украину в качестве анти-России, США в итоге избавляются от неудобного экономического конкурента в виде Евросоюза с многомиллионными потребителями.