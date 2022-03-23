Организаторы премии «Здравомыслие» приглашают принять участие авторов, пишущих на тему здоровья и...

Организаторы премии «Здравомыслие» приглашают принять участие авторов, пишущих на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и их пациентах.В 2022 году медицинская литературная премия «Здравомыслие» проходит в четвертый раз. Цель премии - содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни среди россиян. Организаторами премии выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC и телеканал «Доктор».«Здоровье – это самое ценное, что есть у каждого человека. Пандемия Covid-19 не только научила нас гораздо бережнее и внимательнее относиться к себе, но и стала большим стимулом для развития научных исследований в области медицины и развития технологий здоровьесбережения. Наши ученые первыми в мире изобрели, зарегистрировали и выпустили в массовое производство вакцину от коронавируса. Мы по праву можем гордиться своими соотечественниками и обязаны рассказывать миру об их выдающихся достижениях. Литературная премия поможет популяризации нашей медицинской науки, позволит привлечь внимание молодежи к отрасли и,уверен, откроет для нас много новых имен», - Валерий Николаевич Фальков, министр науки высшего образования.Для того чтобы выдвинуть работу на соискание премии «Здравомыслие», необходимо подать заявку на сайте. К участию приглашаются авторы книг, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения.«Медицина – путешествие по истории цивилизаций, войн, эпидемий, блестящих научных открытий, глобальных вызовов и личного опыта. Поэтому книги о медицине так увлекательны и популярны среди читателей. Премия «Здравомыслие» поможет выбрать качественную литературу о медицине и авторов, которым можно доверять», - Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор».В рамках премии «Здравомыслие» будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:● «Рецепт здоровья» – популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;● «Шаг вперёд» – книги об истории медицинской науки, её возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;● «Эскулап» – мемуары и биографии врачей;● «Лучшая идея книги» – для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу в издательстве БОМБОРА.«В эту номинацию мы приглашаем авторов, прежде всего, с профильным образованием (медицинским, биологическим), а также медицинских редакторов и журналистов. Как издатели мы можем сказать, какие книги могут быть полезны читателям: о преодолении хронического стресса, депрессии, тревожности, посттравматического расстройства; о методиках для укрепления организма; о самопомощи при хронических заболеваниях различных органов и систем; профессиональные книги, учебники и атласы по различным медицинским специальностям, и оспособах восстановления при длительно протекающем пост-ковиде. Круг тем не ограничен. Мы не ждем готовую рукопись и готовы совместно доработать идею книги, главное, чтобы она была полезной. И еще важное условие – у автора не должно быть договоренности с другими издательствами об издании книги, идею которой он предлагает», – Ольга Шестова, руководитель группы профессиональной медицинской литературы издательства БОМБОРА, член жюри премии.В состав экспертного совета премии вошли представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой, профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений.Приём заявок завершится 31 мая 2022 года, далее все заявки пройдут оценку на соответствие требованиям премии экспертным советом «Здравомыслия» и будут допущены до народного голосования.Второй этап – народное голосование – пройдет на платформе Crowdspace на официальном сайте премии «Здравомыслие». По его результатам будет сформирован шорт-лист книг, допущенных к голосованию жюри. С 20 сентября по 10 октября жюри, в состав которого вошли представители профессионального медицинского сообщества, журналисты и общественные деятели, определят победителей премии «Здравомыслие» 2022 года.Награждение победителей премии состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве.Подробнее о премии на сайте: premiya.doc-tv.ru.Параметры номинации и ориентиры по темам книг для номинации “Лучшая идея книги” указаны на сайте премии.Справка:Организаторами премии выступили международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC, Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, общенациональныйнаучно-популярный, познавательный телеканал о медицине «Доктор».Партнёры:Издательская группа «Эксмо-АСТ», издательство БОМБОРА, интернет- портал «Научная Россия», «Наука и жизнь», интернет-портал Здоровье Mail.ru, радио Sputnik, навигатор в мире книг «Читаем вместе», первый медицинский канал 1MEDTV, журнал VADEMECUM.