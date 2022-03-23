Участником проекта может стать любой желающий, вне зависимости от места жительства, гражданства и...

Участником проекта может стать любой желающий, вне зависимости от места жительства, гражданства и возраста.Самый частый вопрос - можно ли снимать кадры на телефон? Ответ - можно! Для этого есть даже специальная номинация из десяти. Среди них - Россия с высоты птичьего полёта, пейзаж, дикие животные, птицы, макромир, подводный мир и другие. Главный приз - 250 тысяч рублей. Приём работ завершится 10-го апреля.