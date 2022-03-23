Льготная ставка один рубль в год будет распространяться на весь срок действия договора аренды. Это позволит бизнесу снизить затраты и оперативно наладить выпуск продукции.

Льготная ставка один рубль в год будет распространяться на весь срок действия договора аренды. Это позволит бизнесу снизить затраты и оперативно наладить выпуск продукции.Москва оказывает поддержку предприятиям с помощью налоговых льгот, подбором земельных участков и другими мерами, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Инвесторы смогут арендовать землю для строительства новых или реконструкции существующих объектов по ставке один рубль в год, уточнил он. "Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции", – сказал Ефимов.Земля по льготной ставке будет выделяться для масштабных инвестиционных проектов, а также при смене цели пользования участка на строительство, при предоставлении земельных участков для завершения строительства производственных и промышленных объектов.Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что город и раньше выделял средства для масштабных инвестпроектов. В 2020-2021 годах были приняты решения о предоставлении площадок для строительства 23 промышленных объектов, уточнил он."Среди них пищевые и высокотехнологичные производства. Но если раньше размер годовой арендной платы составлял 1,5 процента от кадастровой стоимости, а за последующие годы аренды устанавливалась прогрессирующая шкала арендной платы, то теперь утверждена ставка один рубль за весь земельный участок", – сказал Гаман.Накануне мэр Сергей Собянин на повышение арендной платы за городскую землю и недвижимость. Это и другие решения приняты на заседании президиума московского правительства.