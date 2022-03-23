Центральный прививочный пункт во Владимирском драмтеатре продолжит работать до 30 марта включительно: по будням − с 08:00 до 20:00, в субботу – с 08:00 до 16:00. Иммунизация в нём проводится без

Центральный прививочный пункт во Владимирском драмтеатре продолжит работать до 30 марта включительно: по будням − с 08:00 до 20:00, в субботу – с 08:00 до 16:00. Иммунизация в нём проводится без предварительной записи для всех желающих. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Многие владимирцы отмечают комфортные условия, созданные в прививочном