«Ростелеком» в рамках собственного инвестиционного проекта завершил строительство...

«Ростелеком» в рамках собственного инвестиционного проекта завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 24 населенных пунктах Владимирской области.Возможность подключить интернет по технологии GPON («оптика в дом») получили жители четырех с половиной тысяч домохозяйств частного сектора. Для этого специалисты компании проложили около 20 километров оптоволокна. Таким образом, общее число пользователей интернета по GPON в 92 населенных пунктах региона превысило 60 тысяч.Технология GPON позволяет обеспечить скорость передачи данных до 1 Гбит/с.Высокая надежность и отличное качество соединения обусловлены тем, что оптоволоконный кабель заводят прямо в дом. Это позволяет пользоваться всем многообразием цифровых сервисов компании.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Инвестиционная стройка, которая началась в декабре прошлого года, успешно завершена. Последним сданным объектом стала деревня Осинки Меленковского района. А всего более 15 тысяч человек в семи районах области получили доступ к современным услугам связи. В планах компании – строительство в мае GPON еще в 29 населенных пунктах Гусь-Хрустального района».Антон Митрофанов, житель Вязниковского района:«Купили дом в деревне и столкнулись с трудностями подключения к интернету. Ни один провайдер не хотел строить сеть. И вот, наконец-то, оптика “Ростелекома” пришла и к нам! Сказать, что я доволен, значит ничего не сказать. Мой дом подключили всего за пару часов. Теперь я – обладатель стабильного, быстрого интернета и пользователь видеоплатформы Wink. Пока только изучаю возможности цифрового телевидения. В техподдержку обращаться не приходилось, так как ни шквалистые ветры, ни снег не приводили к обрывам связи. Рекомендую “Ростелеком” всем! Это ответственный провайдер!».Цифровой видеосервис Wink от «Ростелекома» объединяет возможности интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. Просмотр контента платформы доступен на любых устройствах, будь то телевизор, телефон, планшет или компьютер. C помощью опции «Управление просмотром» пользователь может ставить эфир на паузу, записывать трансляции, перематывать программы, смотреть архив телеконтента. Эти возможности делают платформу комфортной и удобной для всей семьи.Подать заявку на подключение услуг «Ростелекома», получить дополнительную информацию о сервисах и тарифах можно на сайте компании и по телефону 8 800 100 08 00.Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»