“Разминка перед основной встречей”. Так можно назвать собрание руководителей фракций ЗакСобрания области с врио губернатора Александром Авдеевым. Его провели в преддверии очередного

“Разминка перед основной встречей”. Так можно назвать собрание руководителей фракций ЗакСобрания области с врио губернатора Александром Авдеевым. Его провели в преддверии очередного заседания облпарламента, где народные избранники будут слушать выступление Авдеева. Руководители 5 фракций ЗакСобрания и независимый депутат Сергей Казаков пообщались с врио губернатора региона Александром Авдеевым. Примечательно, что СМИ города на эту встречу позвали,