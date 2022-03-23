Резонансное ДТП в Суздале с гужевой повозкой получило продолжение. Полиция установила виновника...

Резонансное ДТП в Суздале с гужевой повозкой получило продолжение. Полиция установила виновника аварии. Все подробности у нашего корреспондента Дмитрия Горкина.Семейная прогулка в конном экипаже по древнему городу обернулась страшным столкновением. На этих кадрах - последствия дорожной аварии. Водитель «Нивы Шевроле», двигаясь по центру города, совершил наезд на повозку и лошадь. Извозчик и три пассажира гужевого транспорта, в том числе один ребенок, получили травмы и были доставлены в больницу.Сергей, пострадавший:- Страшный удар, меня скинуло, коляска разлетелась, лошадь упала. Нас привезли в больницу, детей прооперировали, старшенького. Младшенький отделался ушибами. У Сергея в его семье больше всех пострадал он - у него тяжкие телесные повреждения в виде почти оторванной ноги, сейчас на аппарате Илизарова. Все мы находимся в больнице города Владимира «Красный крест». Детей, соответственно, удалось вывезти в Москву на операцию.При этом виновник ДТП, воспользовавшись суматохой, скрылся с места происшествия на своих двоих. Но пострадавший успел запомнить лицо. Странное поведение сотрудников ГИБДД, которые, по словам Сергея, будто хорошо знали водителя и не спешили с разбором происшествия, натолкнуло его на мысль, что тот занимает не последнюю должность в Суздале.Сергей, пострадавший:- Сам начал искать его фотографии среди сотрудников ОМВД. Через некоторое время попалась фотография, где увидел, что он подполковник, и, поискав ещё, увидел, что он стоит с грамотой в маске и там была как раз фамилия Трифонов.Наша съёмочная группа тоже решила уточнить, работает ли такой человек в местном отделении полиции.- Подскажите, пожалуйста, а Сергей Трифонов у вас работает?- Сергей Трифонов?- Да.- Работал.- А сейчас что с ним?- А Вы с какой целью интересуетесь?- ГТРК «Владимир», телеканал. Мы просто хотим уточнить информацию.Спустя день догадку пострадавшего официально подтвердили в региональном УМВД. Водитель, находившийся за рулем «Нивы» - замначальника ОМВД по Суздальскому району. Но на момент ДТП он был не при исполнении.Ирина Гавриченко, начальник пресс-службы УМВД России по Владимирской области:- По результатам служебной проверки, проведенной УМВД России по Владимирской области, 22 марта принято решение об увольнении указанного должностного лица по отрицательным основаниям.Расследованием занимается следственный комитет. Свою проверку начала и прокуратура.Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ и общественностью:- С целью координации всех правоохранительных органов на место приезжал прокурор области Владислав Малкин, и в настоящее время прокуратурой организована проверка о безопасности перевозок людей.Дмитрий Горкин, корреспондент:- Резонансное ДТП произошло примерно вот на этом месте. Водитель «Нивы», по сообщениям очевидцев в соцсетях, двигался со значительным превышением скорости. Вдобавок к этому, якобы, не работали фонари, да и сама повозка не была обозначена никакими светоотражающими элементами или яркими огнями.Конные прогулки в экипаже - визитная карточка Суздаля, наравне с деревянным зодчеством, суздальской медовухой и огурцом. Даже в будние дни на них есть спрос, говорят извозчики. Игорь Кириллов в этой профессии уже 10 лет и не припомнит таких случаев.Игорь Кириллов, извозчик:- Ну, кто ещё может быть виноват, если сзади в повозку въехал автомобиль? Конечно, автомобиль при любом раскладе! В любом случае, в условиях освещённого города человек должен быть очень слепым, чтобы не увидеть гужевую повозку.Но была ли хоть как-то обозначена на дороге повозка - теперь установит следствие. Вопрос плохого освещения центральной улицы и города в целом, хоть и второстепенный в этом деле, но также мог сыграть свою роль, уверен местный общественник Павел Мальков.Павел Мальков, руководитель общественного движения "Чистый Суздаль. Чистая Россия":- Буквально полгода назад возле "Пушкарской Слободы", тоже на улице Ленина, на центральной, исходя из того, что освещение не соответствует, водитель также сбил детей. И таких аварий на самом деле происходит огромное количество.Вина водителя на этот раз неоспорима, уже только бегство с места ДТП приравнивается к вождению в состоянии опьянения и оставлению в опасности пострадавших. Суздальский районный суд постановил взять Сергея Трифонова под стражу. От комментариев бывший замначальника суздальского отдела МВД отказался...Дмитрий Горкин, Александр Чунаев, Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”