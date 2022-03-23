Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Западном административном округе на 2022 год. Планируется реализовать шесть крупных проектов, сообщил градоначальник в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Западном административном округе на 2022 год. Планируется реализовать шесть крупных проектов, сообщил градоначальник в своем блоге."Проекты благоустройства предстоящего сезона внесут достойный вклад в создание качественного общественного пространства на западе Москвы", – написал мэр.Главным проектом станет благоустройство детского парка "Фили". Там создадут новые рекреационные зоны, модернизируют существующие элементы досуговой деятельности, приведут в порядок входные группы.В парке отремонтируют существующие и обустроят новые детские площадки, проложат велодорожку. Будет обустроена специальная конная тропа, создана биостанция из двух теплиц и площадки для кинологической школы."В результате парк "Фили" станет еще более привлекательным для прогулок, отдыха и общения с природой", – отметил Собянин.В районе Тропарево-Никулино появится пешеходный маршрут от улицы доктора Гааза до проспекта Вернадского. Планируется обновить тропиночную сеть и детские площадки.Также приведут в порядок стадион школы №875. На придомовых территориях обустроят дополнительные парковочные места.На территории района Очаково-Матвеевское обустроят пешеходный маршрут для удобного доступа к транспортно-пересадочному узлу "Аминьевское". В районе пройдет реконструкция дорожно-тропиночной сети, высадят новые деревья, установят малые архитектурные формы и светильники, обустроят качественные и безопасные детские площадки.Два проекта реализуют в Солнцево, сообщил Собянин. На улице Авиаторов благоустроят озелененную территорию. Проект включает в себя ремонт тротуаров и дорожек, высадку новых деревьев и кустарников."Также модернизируем спортивно-игровые зоны. Сделаем современные футбольные, волейбольные, хоккейные, универсальные и другие площадки. Вокруг проложим дорожку из наливного акрилового покрытия для катания на беговелах, самокатах и роликах", – рассказал мэр.Другим проектом предусмотрено создание современной скейт-площадки в Парке 60-летия Октября.В районе Фили-Давыдково пройдет благоустройство пешеходного маршрута от детской поликлиники №130 до станции метро "Пионерская". Также в порядок приведут дворы жилого квартала между улицами Пивченкова и Кастанаевская.В Западном административном округе благоустроят 12 школьных территорий.Ранее Собянин рассказал о проектах благоустройства на и столицы.