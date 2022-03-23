Американский политик раскритиковала Запад за накачку Украины оружием.

Американский политик раскритиковала Запад за накачку Украины оружием.Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В течение месяца российские войска действуют весьма успешно, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, беседуя с журналистом BKP Politics. Она выразила несогласие с тем, что говорят на американском телевидении.По ее словам, Киев постоянно раздражал своего восточного соседа агрессивной внешней политикой, а Запад не переставал накачивать Незалежную оружием. Украинская сторона не способна победить в этом конфликте, считает конгрессвумен. "Украина только и делала, что пихала медведя, под которым я имею в виду Россию", – цитирует Грин "".Представитель Республиканской партии убеждена, что ответственность за происходящее возложена на администрации демократов – Джо Байдена и Барака Обамы. Во время своего выступления Грин подчеркнула, что вовсе не симпатизирует президенту России Владимиру Путину.Ранее политик и общественный деятель Константин Малофеев , когда завершится спецоперация на Украине. По его словам, о финале можно будет говорить, когда денацификация страны будет достигнута российскими войсками не де-юре, а де-факто.