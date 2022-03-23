Указом Президента России Владимира Путина от 21 марта 2022 года государственных наград Российской...

Указом Президента России Владимира Путина от 21 марта 2022 года государственных наград Российской Федерации удостоены представители Владимирской области:− ордена Почёта − председатель Совета народных депутатов города Коврова Анатолий Зотов, как мы уже писали − за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;− медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени − тренер Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Надир Магомедов − за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.Этим же Указом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за активную общественную деятельность награждён заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктор Кауров, бывший глава города Коврова и первый заместитель руководителя аппарата администрации Владимирской области, сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.На фото - Надир Магомедов (источник ok.ru)