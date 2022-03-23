За 2021 год во Владимирской области выявлено 5 нелегальных кредиторов. Организации выдавали займы...

За 2021 год во Владимирской области выявлено 5 нелегальных кредиторов.Организации выдавали займы населению, не имея на это права. В прошлом году в регионе среди нелегальных кредиторов преобладали схемы работы «комиссионок», которые осуществляли деятельность под видом ломбарда.«Комиссионные магазины принимали от граждан имущество с правом обратного выкупа, однако на деле могли в любой момент продать заложенные ценности. К примеру, организация с признаками нелегальной финансовой деятельности «Народная скупка» – фактически комиссионный магазин, который для увеличения прибыли работал под видом ломбарда. На территории региона были установлены 4 адреса сети этого магазина», – рассказал эксперт Владимирского отделения Банка России Александр Храмов.Все организации, выявленные в прошлом году, включены в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банка России. Впервые он был опубликован на сайте регулятора 1 июня 2021 года и ежедневно актуализируется. Всего в списке около 4,4 тысяч организаций (некоторые из которых работают сразу в нескольких субъектах Федерации) и интернет-проектов, не имеющих территориальной привязки. Нелегальные «сетевики» предлагают прибыльно вложить деньги онлайн или получить ссуду под «выгодный» процент, который в конечном счете может вылиться в неподъемные платежи или конфискацию имущества.«Прежде чем доверить финансовой организации свои деньги или оформить заем, обязательно проверьте ее легальность: у нее должна быть лицензия или разрешение на работу от Банка России. Посмотреть эти данные можно на сайте регулятора cbr.ru в разделе «Проверить финансовую организацию», – комментирует Александр Храмов. – Также владимирцам нужно помнить, что они могут попасться на уловки организаторов мошеннических онлайн-проектов, которые не имеют фактической регистрации, а действуют только в сети, где нет территориальных границ».По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид, сообщили в пресс-службе Отделения Владимир Банка России. Блокировка по инициативе регулятора сейчас происходит во внесудебном порядке в течение нескольких дней. В конце прошлого года вступил в силу соответствующий закон, ранее эта процедура могла занимать месяцы. Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников.Фото: zaim-24.ru