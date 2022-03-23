Заявка на выделение средств уже поступила департамент образования. Ведомство направит пакет документов в Министерство просвещения.

Мэр Владимира Андрей Шохин в своём телеграм-канале сообщил, что гимназия №35 получила положительное заключение госэкспертизы на проект по капремонту. В школе восстановят бассейн, сгоревший 20 лет назад.«В 2023 году в учреждении пройдёт полный ремонт. Тысяча детей из микрорайона Доброе получит возможность обучаться в современных и комфортных условиях», - отметил Андрей Шохин.Заявка на выделение средств уже поступила департамент образования. Ведомство направит пакет документов в Министерство просвещения.Ожидается, что в федеральную программу по капремонту школ войдут