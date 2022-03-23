Во вторник, 22 марта, в микрорайоне Энергетик загорелся легковой автомобиль. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия огнеборцев горел салон

Во вторник, 22 марта, в микрорайоне Энергетик загорелся легковой автомобиль. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия огнеборцев горел салон автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.