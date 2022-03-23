О патриотическом флэшмобе в Коврове. В городе воинской славы состоялся пробег в поддержку...

О патриотическом флэшмобе в Коврове.В городе воинской славы состоялся пробег в поддержку специальной военной операции России.По словам участников, главная задача - выразить поддержку российским военным и решениям Президента по защите Донбасса. Видео патриотического пробега появилось в ковровских пабликах. Автоколонна (она растянулась примерно на километр) стартовала на улице Белинского и проследовала через весь город воинской славы по центральным улицам. Машины участников пробега (всего их было 55) выстроились в форме одной большой буквы Z. Zа Россию! Zа победу!