В Меленковском районе сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика. Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена

В Меленковском районе сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика. Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, члены которой причастны к незаконному производству наркотических средств в особо крупном размере (т.н. «нарколаборатории»). Установлено, что злоумышленники организовали в незарегистрированных строениях на участке местности в одном из населенных пунктов Меленковского района Владимирской