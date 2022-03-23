Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность...

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, члены которой причастны к незаконному производству наркотических средств в особо крупном размере (т.н. «нарколаборатории»).Установлено, что злоумышленники организовали в незарегистрированных строениях в одном из населенных пунктов Меленковского района Владимирской области нарколабораторию по производству наркотического средства мефедрон (4-метилметкатинон).В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в марте 2022 г. задержаны жители Меленковского района, 1985 и 1978 годов рождения, у которых из незаконного оборота правоохранительными органами изъято 3,154 кг готового к реализации наркотического средства мефедрон, а также т.н. «полуфабрикат» указанного вещества общей массой более 50 кг, оборудование и реагенты для производства более 100 кг наркотиков. Необходимо отметить, что для производства наркотических средств преступники использовали дорогостоящее оборудование стоимостью более 3 млн. рублей.На основании полученных материалов в отношении членов указанной преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Фото и видео: пресс-служба УФСБ по Владимирской области