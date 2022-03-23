Какими будут праймериз этого года? В региональном отделении Единой России сегодня прошло первое...

Какими будут праймериз этого года? В региональном отделении "Единой России" сегодня прошло первое очное заседание оргкомитета предварительного голосования. В его составе - 17 человек. В их числе- секретарь регионального отделения Александр Авдеев, первый замсекретаря Владимир Киселёв, общественники, представители СМИ.Возглавил оргкомитет Вячеслав Картухин - руководитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании, директор филиала РАНХиГС. Глава оргкомитета подчеркнул: только у "Единой России" есть процедура предварительного голосования. Прозрачная и максимально открытая. Участие могут принять не только опытные политики, но и общественники, волонтёры, люди с активной гражданской позицией.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета предварительного голосования 2022:- Это, безусловно, возможность партии пополнять свои ряды новыми членами. Это возможность привлечения внимания общественности к процедуре предварительного голосования. Включённость широкого круга граждан по Владимирской области. И , конечно, для партии это возможность участия непосредственно в выборной кампании сильными кандидатами.Выдвижение участников праймериз продлится до 28 апреля. Итоговые списки кандидатов- победителей предварительного голосования огласят на июньской конференции регионального отделения партии. Чтобы проголосовать за участника праймериз, необходимо с 18 по 27 апреля пройти регистрацию через портал Госуслуги. В единый день голосования 11 сентября в области состоятся дополнительные выборы в региональный парламент, советы народных депутатов Коврова и Александровского района, а также выборы губернатора Владимирской области.