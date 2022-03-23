Она воевала на II Прибалтийском фронте.

В Рязани умерла участница Великой Отечественной войны Татьяна Лемешева. Об этом сообщается в газете «Рязанские ведомости».Татьяна Лемешева присоединилась к Красной Армии в июне 1943 года, когда ей было 17 лет. Она воевала на II Прибалтийском фронте. Выполняла функции регулировщицы на военных дорогах. Ходила в разведку. А потом 30 лет работала зоотехником-селекционером в совхозе «Новоселки» Рязанского района.За такую мужественную деятельность её наградили медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».Сообщается, что Татьяна была активным участником ветеранского движения, ходила на всевозможные патриотические акции, проводила уроки мужества и беседовала с молодежью.Соболезнования выразили в совете ветеранов Советского района Рязани.