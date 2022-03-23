Во вторник, 22 марта, на фасаде пожарно-спасательной части №18 города Вязники состоялся первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП

Во вторник, 22 марта, на фасаде пожарно-спасательной части №18 города Вязники состоялся первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП среди подразделений МЧС России. Участие приняли 6 пожарно-спасательных отрядов, специализированная пожарно-спасательная часть и «Спецуправление № 66 ФПС МЧС России». С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель начальника управления пожаротушения Дмитрий Ермолаев.