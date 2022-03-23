23 марта 2022 года верующие отмечают церковный праздник в честь памяти Коринфских мучеников. По народному календарю день называют Василиса – вешней воды указательница, День Василисы, Василиса Коринфская, Кондратьев день.

23 марта 2022 года верующие отмечают церковный праздник в честь памяти Коринфских мучеников. По народномукалендарю день называют Василиса – вешней воды указательница, ДеньВасилисы, Василиса Коринфская, Кондратьев день.В этот православный праздник люди вспоминают святую Василису, которая была среди Коринфских мучеников. В честь нее и назван этот день. Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории.ИсторияIII веке, во времена гонений на христиан при язычнике-правителе Декии, в Коринфприбыл военачальник Иасон. На него была возложена миссия по истреблениюхристиан. Ему доложили, что недалеко от города в пустыне обитаетхристианин Кодрат, и к нему приходит много народу, чтобы послушать его речи. Среди них была и девятилетняя Василиса.Всехих арестовали и доставили на суд. Верующих истязали. После попыток заставить людейотречься от Христа и признать идолов истинными богами, мучеников приказали бросить на съедение диким зверям. Но животные даже не приблизилиськ несчастным. За это их приговорили к смертной казни. Многиехристиане из того города были поражены храбростью мучеников во главе с Кодратоми вместе с ними добровольно приняли смерть.Что нельзя делатьВ этот церковный праздник нельзя ругать детей на ночь. Нельзя работать наземле и сажать деревья. Запрещено 23 марта совершать покупки, а также собиратьсякомпанией за богато накрытым столом и объедаться.Приметы и традицииВ данный церковный праздник наши предки считали, что на Василисуначинается сезон мартовских гроз. Это время называли окончательным завершениемзимы и началом пробуждения природы. Деньстановится длиннее ночи. Утром по-прежнему бывают заморозки, но они становятсямягкими и непродолжительными.Главная народная примета в этот церковный праздник:старайтесь не разлить напиток в этот день. Если это случится, удача убежит издома вместе с вешними водами и может уже не вернуться.Холодные ветра предвещают продолжениезимы.Возвращение журавлей домой – к теплойвесне.Прилет скворцов с юга – к скорому таяньюснега.По вернувшимся ласточкам можно говоритьо начале речного разлива с 6 апреля.Кружение жаворонка в небе предвещает вближайшее время появление первой травы.Заснеженная южная сторона потекла – кненастному и короткому лету, а если северная – то ожидается богатый урожайфруктов и овощей.