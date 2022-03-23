А сейчас время для очередного путешествия во времени. Нашей рубрики Вести. Век двадцатый. Сегодня...

А сейчас время для очередного путешествия во времени. Нашей рубрики "33Live.Ru Век двадцатый". Сегодня благодаря нашему уникальному архиву посетим село Колпь Гусь-Хрустального района. О сельской архитектуре и удивительных "кружевных" домах - прямо сейчас.