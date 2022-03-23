Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Деревенский мефедрон
Крупный улов в Меленковском районе....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Деревенский мефедрон
Крупный улов в Меленковском районе. Оперативники ФСБ штурмовали нарколабораторию, оборудованную в деревенском доме.
- Из Мариуполя во Владимир
Третий состав с украинскими беженцами прибыл во Владимир. О чем рассказывают мариупольцы?
- Роскошь или средство?
Повлияет ли рост цен на автозапчасти на стоимость страховки? Владимирские автолюбители ищут способы сэкономить.