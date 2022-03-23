Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Деревенский мефедрон Крупный улов в Меленковском районе....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Деревенский мефедронКрупный улов в Меленковском районе. Оперативники ФСБ штурмовали нарколабораторию, оборудованную в деревенском доме.- Из Мариуполя во ВладимирТретий состав с украинскими беженцами прибыл во Владимир. О чем рассказывают мариупольцы?- Роскошь или средство?Повлияет ли рост цен на автозапчасти на стоимость страховки? Владимирские автолюбители ищут способы сэкономить.