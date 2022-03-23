Указ о награждении уже подписан.

Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград двум бывшим мэрам Коврова. Их получили Анатолий Зотов и Виктор Кауров.Анатолий Владимирович родился в 1952 году в Тульской области. Окончил местное высшее артиллерийское командное училище и артиллерийскую академию. Руководил Союзом строителей Владимирской области. С 2014 по 2019 годы возглавлял администрацию города оружейников. За трудовые успехи и многолетний добросовестный труд он награждён Орденом Почёта.Виктор Романович родился в 1969 году в Брянской области. В 1989 году окончил Ачинское военное авиационное училище. В 2010 году был избран главой горадминистрации. Полковник Кауров награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.