Во Владимире 36-летний местный житель предстанет перед судом за убийство приятеля. По версии следствия, в днем 2 января 2022 года обвиняемый пришел к приятелю в гости. В ходе распития спиртных

Во Владимире 36-летний местный житель предстанет перед судом за убийство приятеля. По версии следствия, в днем 2 января 2022 года обвиняемый пришел к приятелю в гости. В ходе распития спиртных напитков они начали шуточно бороться. Вскоре действия друга стали более агрессивными и борьба переросла в конфликт. Мужчина нанес ножом не менее двух ударов по телу