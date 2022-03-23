Сегодня ночью во Владимир прибыл очередной поезд с беженцами. Большинство из них жители Мариуполя,...

Сегодня ночью во Владимир прибыл очередной поезд с беженцами. Большинство из них жители Мариуполя, где и сейчас продолжаются бои. Вынужденных переселенцев на перроне встречала наша съемочная группа.- У меня лично ничего не осталось. Квартиру - всё спалили, разбомбили всё. На восьмом этаже мы жили.В третьем рейсе, который принимает наш регион, 391 человек- 175 женщин и 116 детей. Каждый из прибывших рассказывает свою историю, но все говорят об одном - солдаты украинских нацбатов использовали жителей Мариуполя в качестве "живого щита". Все попытки выехать из города украинские военные пресекали - стреляли по своим. Виктор Якименко рассказывает, три недели с семьей прятались в подвалах. Выбирались самостоятельно - на свой страх и риск.Виктор Якименко, житель г. Мариуполь:- Не было никакой информации. Выходили на страх. Под обстрелами. По колонне выстрелили. "Азов" - они прятались, живой щит из нас составили и прикрывались нами.У многих в Мариуполе остались близкие и родные, связь с ними потеряна.- У меня осталась мама там. Я не знаю что с ней. Потому что мы были на левом берегу, а центр города - мы не могли туда добраться. Нас закрыли и все. Сидели, думали, что уже умрем там. Пока ДНР не пришли не сказали как нам можно выйти.Прибывших встретили представители разных служб - здесь волонтеры, медики, сотрудники МЧС и соцзациты. Беженцев расселят в двенадцати пунктах временного размещения. Главная задача, заявляют в администрации региона, помочь людям вернуться к мирной жизни.Дмитрий Лызлов, заместитель губернатора Владимирской области, руководитель оперативного штаба:- Люди, в принципе, мы сейчас видим, хотят работать. Дети хотят учиться. И в городе Владимире, и в других населенных пунктах области, где расположены пункты временного размещения мы направляем в те школы и в те детские сады, где есть свободные места.На всём пути следования беженцам помогают волонтеры. Не остались в стороне и жители Владимира.Даниил Третьяков, волонтер:- Мы пришли сюда определенной группой волонтеров помогать людям грузить вещи в автобусы. Чтобы отправить их в указанную точку. Чтобы все вместе их развезли.Всего во Владимирскую область прибыло уже больше тысячи трехсот беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Регион готов принять и разместить ещё около пятисот вынужденных переселенцев. Всем им окажут необходимую помощь, в том числе и психологическую, чтобы люди впервые за последние недели смогли спокойно уснуть, не тревожась за себя и своих близких.Максим Калашников, Александр Чунаев."Вести-Владимир"