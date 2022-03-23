Новая работа ближе к звёздам. С начала этого года владимирским планетарием руководит Сергей Логинов. Нашим зрителям он долгое время был известен как официальный представитель Управления
<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2022-vladimirskij-planetarij-vstretit-yubilej-s-novym-direktorom-v-pogonax.html" target="_blank">Владимирский планетарий встретит юбилей с новым директором в погонах</a> - Новая работа ближе к звёздам. С начала этого года владимирским планетарием руководит Сергей Логинов. Нашим зрителям он долгое время был известен как официальный представитель Управления
[url=https://33live.ru/novosti/23-03-2022-vladimirskij-planetarij-vstretit-yubilej-s-novym-direktorom-v-pogonax.html]Владимирский планетарий встретит юбилей с новым директором в погонах[/url] - Новая работа ближе к звёздам. С начала этого года владимирским планетарием руководит Сергей Логинов. Нашим зрителям он долгое время был известен как официальный представитель Управления