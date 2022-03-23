Новая работа ближе к звёздам. С начала этого года владимирским планетарием руководит Сергей Логинов. Нашим зрителям он долгое время был известен как официальный представитель Управления

Новая работа ближе к звёздам. С начала этого года владимирским планетарием руководит Сергей Логинов. Нашим зрителям он долгое время был известен как официальный представитель Управления Федеральной службы исполнения наказания по Владимирской области. По словам подполковника внутренней службы в отставке Сергея Логинова, переход от службы в УФСИН к работе в планетарии не был резким и неожиданным.