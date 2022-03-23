Накануне, 22 марта, в 15.15 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Накануне, 22 марта, в 15.15 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Загорелся легковой автомобиль по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков у д. 25.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение в салоне автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава МЧС России, сообщают в пресс-службе МЧС. Дознаватель устанавливает причину происшествия.