Организация заплатит почти 140 тысяч рублей.

Во Владимире МКУ «Благоустройство» компенсирует ущерб за падение дерева на автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Фрунзенского районного суда.С иском обратилась «Управляющая компания Люкс», машина которой в момент ЧП находилась на стоянке во дворе дома по улице Чапаева. Ответчик ссылался на то, что нельзя было определить гнилое дерево или здоровое.«Оно имело зеленую крону и видимых повреждений ствола и других частей не имелось», - объясняли свою позицию владимирские коммунальщики.Доводы муниципального учреждения не убедили Фемиду. В результате с организации взыскали 87 900 рублей ущерба, 5000 за экспертизу, расходы на эвакуатор - 1500, а также на госпошлину - 3 032 рубля. К тому же, почти 30 тысяч рублей истец потратил на услуги юриста. Ещё более 10 тысяч рублей компания заплатила за сбор справок, подтверждавших, что дерево росло на городской территории.