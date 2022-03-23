Дорожники залатали ухабы на пяти улицах.

Во Владимире специалисты «Центра управления городскими дорогами» продолжают ямочный ремонт дорог. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Ухабы заделывают литой асфальтобетонной смесью, которая отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка. Состав увеличивает его прочность к нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость.«При температуре укладки 200-220 градусов смесь имеет литую консистенцию, что позволяет применять её при отрицательных температурах и выпадении незначительных осадков», - уверяют в мэрии.На прошлой неделе отремонтировано более 50 квадратных метров дорожного покрытия. Работы проводились на улицах Мира, Тракторной, Гастелло, Гороховой, а также на проспекте Ленина. Израсходовано почти семь тонн асфальтобетона.