Во Владимире открылся тридцать первый Областной открытый фестиваль-конкурс Театр, где играют...

Во Владимире открылся тридцать первый Областной открытый фестиваль-конкурс "Театр, где играют дети".На площадках Владимирского колледжа культуры и искусства - 24 коллектива из нашей области, Москвы и Ярославля выступят в нескольких номинациях: драматический, кукольный, музыкальный спектакль и другие.В рамках фестиваля пройдут внеконкурсные показы постановок, мастер-класс по сценической речи и актёрскому мастерству. В Год культурного наследия народов России праздник театра станет для молодых людей проводником в мир национальной культуры и традиций. Посещение спектаклей - бесплатное. Записаться на просмотр можно по телефону: 8 (910) 778-09-88.