Все благодаря судебным приставам.

Бывший владимирский перевозчик компания «АДМ» погасила часть задолженности перед сотрудниками. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Путём принудительного исполнения обязательств с предприятия взыскана задолженность в размере 11 млн рублей перед 274 работниками.«Работа по исполнительным производствам продолжается», - уточнили в ведомстве.Напомним, что организация ушла с рынка пассажирских перевозок летом 2021 года. В лучшие времена транспортная компания обслуживала 20 маршрутов.