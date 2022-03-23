Ребята сразятся за вторую путёвку на финалы, которые пройдут в Москве.

Во Владимире состоится IV Всероссийский турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». Ребята сразятся за вторую путёвку на финалы, которые пройдут в Москве.Среди участников:- Гусь-Хрустальная специальная школа-интернат;- Школа-интернат №26 города Рязань;- Ляховский детский дом;- Камешковский детский дом;- Красносвободненская санаторная школа-интернат.Всего турнире примут участие порядка 60 команд из 22 регионов России от Карелии до Красноярска.Отборочные этапы соревнований проходят в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Орле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. На соревнованиях будут работать 300 волонтеров.Главный приз - кубок чемпионов и поездка в футбольный лагерь, где у ребят будет возможность потренироваться у опытных тренеров.Организатор кубка — Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров» при поддержке «Фонда президентских грантов».«Самое важное для нас это эмоции детей. Приглашаем друзей поддержать ребят, рисуем баннеры, приглашаем известных футболистов и специалистов, организовываем поездки на футбольные матчи команд РПЛ, мастер-классы по футболу, экскурсии на стадионы и развлекательные мероприятия. В прошлом году мы получили рекордное количество положительных отзывов от детей. Для нас это самая большая награда», - подчеркнул директор турнира «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.