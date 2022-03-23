Во Владимире задержали мужчину за кражу части доставляемого груза. Установлено, что в середине марта 2022 года грузоперевозчик – 63-летний житель Нижегородской области, осуществлял доставку

Во Владимире задержали мужчину за кражу части доставляемого груза. Установлено, что в середине марта 2022 года грузоперевозчик – 63-летний житель Нижегородской области, осуществлял доставку груза из Пермского края во Владимир. Днем водитель грузового авто остановился рядом с придорожным кафе. К нему подошел неизвестный и поинтересовался, какой именно груз он перевозит, предложив за 10 000 рублей слить