Гимназия №35, расположенная на улице Комиссарова, получила заключение экспертизы на...

Гимназия №35, расположенная на улице Комиссарова, получила заключение экспертизы на проектно-сметную документацию на капремонт. Накануне подана заявка в региональный департамент образования, который на этой неделе направит ее в Министерство просвещения, сообщается в telegram-канале главы Владимира Андрея Шохина.Планируется, что в 2023 году в гимназии пройдет полный ремонт и будет восстановлен бассейн, который пострадал от пожара около 20 лет назад. Тысяча детей из микрорайона Доброе получит возможность обучаться в современной комфортабельной школе.Отметим, что гимназия №35 как общеобразовательное учебное заведение было открыто в 1978 году, в 1996 году получило статус гимназии.Фото: yandex.com/maps