На злоумышленников завели уголовное дело. Фигурантов арестовали.

Во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию. Её организовали в незарегистрированных постройках на территории Меленковского района.Владельцами «бизнеса» оказались два местных жителя 1985 и 1978 годов рождения, которые производили мефедрон.Из незаконного оборота изъято более трёх килограммов наркотиков, а также более 50 кг «полуфабриката», оборудование и реагенты для синтезирования более 100 кг запрещённых веществ. В свой стартап мужчины вложили более трёх миллионов рублей.На злоумышленников завели уголовное дело. Фигурантов арестовали.