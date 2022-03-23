С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146135 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 марта выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 43 человек. Ещё 15 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 28 - в Ковровском, 6 - в Кольчугинском, 18 - в Александровском, 20 - в Юрьев-Польском, 31 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Судогодском, Киржачском и Камешковском, по 3 - в Гороховецком и Суздальском, 1 - в Меленковском, 36 - в Вязниковском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146135 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39928 заболевших во Владимире, 17221 - в Ковровском районе и 15981 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.