Он изношен на 65%.

В Ковровском районе отремонтируют мост через реку Арга. Переправа на трассе М-7 изношена почти на 65%. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Объект длиной 23 метра находится в деревне Сенино. Его построили в 2001 году. Интенсивность движения по конструкции превышает 20 тысяч машин в сутки, среди которых половина - это фуры.Во время ремонта дорожники восстановят защитный слой из бетона, нанесут гидроизоляцию, уложат асфальтовое покрытие, смонтируют деформационные швы. Подрядчик обустроит водоотведение, приведёт в порядок балки и опоры пролётных строений, укрепит конусы, заменит ограждение, установит освещение.Объект обещают сдать в эксплуатацию в сентябре. На месте уже начались подготовительные работы. На время ремонта движение организуют по двум полосам.Добавим, что между Пестово и Сенино планируют возвести две разворотные петли.