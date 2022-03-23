На автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области отремонтируют мост через реку Арга. В 2022 году...

На автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области отремонтируют мост через реку Арга.В 2022 году пройдет плановый ремонт четырехполосного моста через реку Арга на 243-м км федеральной автодороги М-7 «Волга».Мост в деревне Сенино Ковровского района Владимирской области введен в эксплуатацию в 2001 году. Его длина 23 метра, а ширина - 24,4 метра. Износ конструктивных элементов составляет порядка 65%. На искусственное сооружение выпадают повышенные нагрузки, так какинтенсивность движения по участку превышает 20 тысяч автомобилей в сутки, почти половина из которых - большегрузные автомобили, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.На проезжей части моста федеральные дорожники выполнят работы по восстановлению защитного слоя из бетона, нанесут гидроизоляцию, уложат покрытие из износостойкого асфальтобетона, а также смонтируют деформационные швы. Обустроят систему водоотведения изакрытого дренажа, которая обеспечит отвод воды в локальные очистные сооружения из полимерных композитных материалов. Специалисты приведут в нормативное состояние балки и опоры пролетных строений, укрепят конусы, заменят изношенные элементы крайних опор. Крометого, будут отремонтированы пешеходные зоны и лестничные сходы, заменено барьерное и перильное ограждение. На мосту смонтируют новую линию освещения и установят энергоэффективные светодиодные светильники.Ремонт стартует в начале апреля и завершится в сентябре. Подготовительные работы уже начались. На период ремонта проезд будет организован по двум полосам. Максимальная скорость движения – 50 км/ч. В ближайшее время дорожные службы приступят к организации временной схемы движения.Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.