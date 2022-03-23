По состоянию на 23 марта в медорганизациях региона действуют 1157 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 23 марта в медорганизациях региона действуют 1157 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 44 процента из них занято (509), свободны 648 коек. Госпитализировано за сутки 57 тяжело заболевших.120175 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1993 человека.Напомним, что 23 марта подтверждено 211 новых случаев заболевания COVID-19, что на 71 больше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3323 летальных случая, в том числе 3 человека скончались от коронавируса за последние сутки.