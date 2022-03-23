Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за...

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за прошедшие сутки 23 марта лабораторно подтверждено 211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.43 - во Владимире36 — в Вязниковском районе31 - в Гусь-Хрустальном районе28 - в Ковровском районе20 - в Юрьев-Польском районе18 - в Александровском районе15 - в Муромском районе6 - в Кольчугинском районе3 — в Суздальском районе3 — в Гороховецком районе2 - в Камешковском районе2 — в Судогодском районе2 — в Киржачском районе1 — в Радужном1 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 146 135 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).