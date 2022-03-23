Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за...
Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за прошедшие сутки 23 марта лабораторно подтверждено 211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
43 - во Владимире
36 — в Вязниковском районе
31 - в Гусь-Хрустальном районе
28 - в Ковровском районе
20 - в Юрьев-Польском районе
18 - в Александровском районе
15 - в Муромском районе
6 - в Кольчугинском районе
3 — в Суздальском районе
3 — в Гороховецком районе
2 - в Камешковском районе
2 — в Судогодском районе
2 — в Киржачском районе
1 — в Радужном
1 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 146 135 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).