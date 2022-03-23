В регионе уже в третий раз дан старт проекту Пасхальное дерево. Для чудо-дерева уже созданы...
В регионе уже в третий раз дан старт проекту "Пасхальное дерево". Для чудо-дерева уже созданы десять тысяч деревянных заготовок.
Организатор проекта - Федерация баскетбола Владимирской области - готова раздать их всем желающим в преддверии светлого праздника Пасхи. Принять участие можно как целым коллективом, так и семьёй, с друзьями. Нужно подать заявку ([email protected]
), получить и раскрасить заготовки, затем принести их до 15-го апреля. "Пасхальным деревом 2022" можно будет полюбоваться возле Успенского кафедрального собора.