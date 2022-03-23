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<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-startoval-proekt-pasxalnoe-derevo.html" target="_blank">Во Владимирской области стартовал проект Пасхальное дерево</a> - В регионе уже в третий раз дан старт проекту Пасхальное дерево. Для чудо-дерева уже созданы...