Автосервис на окраине Владимира. Небольшая надежная рембаза для легковых автомобилей. Все...

Автосервис на окраине Владимира. Небольшая надежная рембаза для легковых автомобилей. Все подъемники заняты. Клиенты готовят машины к сезону. Чек на техобслуживание этой весной вырос примерно на треть. Сервис пока держит стоимость нормочаса - тысяча двести рублей. Автовладельцы подбирают бюджетные аналоги расходников и меняют масло - импортное на отечественное.- Ну, конечно, когда масло, там стоит, восемь тысяч за четырехлитровую канистру, ну это же бред.- По маслам за текущие выходные подразобрали, ажиотаж большой, не успели еще завезти.Менеджер Роман показывает забитый склад. Антифриз, колодки, фильтры, свечи, детали подвески и систем охлаждения. В принципе, всё в наличии. Основную прибавку, да, обеспечило масло. Запчасти для иномарок подорожали на десять-пятнадцать процентов.Роман Бирюков, менеджер отдела запчастей:- По "Ладе" встал только сборочный конвейер, но в целом по запчастям на текущий момент проблем нет. Связывались с поставщиками, говорят, всё в наличии. Цены практически не повысились.Запчастями для сервисного и гарантийного ТО запаслись и автодилеры. Стенды не пустые, но продажи встали. В Минпромторге уже заявили, что с какими-то иномарками россиянам, возможно, придется попрощатьсяДарья Давыдова:- Говорить о перспективах не готовы даже представители концернов, не заявлявших об уходе с российского рынка. Но это и понятно. С такими ценами на автомобили сложно рассчитывать на новых клиентов. АвтоВАЗ за месяц дважды поднимал отпускные цены. Сейчас на сайте завода в пределах миллиона доступны всего две машины, базовые модели двух семейств - Гранта седан и трехдверная Нива Легенда.В салоне авто бесценны. Менеджеры экономят бумагу. Гранта в минимальной комплектации у "официалов" - миллион пятьдесят тысяч. Столько же в среднем сейчас стоит иномарка с пробегом. Подержаные "ласточки" тоже "взлетели" в цене, разбег от пятнадцати до тридцати процентов - данные "Авто.ру". В общем, менять машину сейчас, очевидно, не время уберечь бы ту, что есть. Автоюрист Юрий Шутов не вылезает из судов по дтп. Арифметика страхового ущерба по осаго такова, что денег много не бывает. Справочник запчастей обновили вот только в январе. Вот капот на популярного "корейца" в "методичке" - тридцать шесть тысяч рублей. А вот - рыночная цена "оригинала". Вопрос лишь в том, чья это головная боль. Юрий уверен: рост цен на запчасти приведет к тому, что страховщики будут еще упрямее склонять водителей к отказу от натурального ремонта. Мол, "бей машину, я плачу".Юрий Шутов, автоюрист:- Сейчас на практике многие страховые компании после известных февральских событий вообще расторгли договоры с автосервисами.- Прямо задам вопрос. Страховка подорожает?- Да. Да, однозначно. Во-первых, потому что сейчас, уже сейчас страховая компания в принципе не может уложиться в эти расценки никак. Зачастую стоимость ремонта в три, в четыре, в пять раз превышает сумму, которую страховая готова была заплатить клиенту.Из-за подорожания автохимии, прейскуранты поменяли даже мойки. Автомобилисты пока сохраняют хладнокровие. Шутят, тут как с сахаром - главное не поддаваться панике.Вадим Володин, автовладелец:- Запчастями впрок я затариваться точно не буду. Надеюсь, что сейчас всё наладится чуть позже. Тем более сейчас какие-то цены стали более-менее стабилизироваться, поэтому я думаю, всё будет хорошо. Просто не повезло тем, кто именно сейчас попал под замену масла, а так, да всё наладится, я думаю.Продавцы запчастей говорят, в последние дни действительно наблюдается ценовой откат. Но на "дофевральский" уровень прайсы, конечно, не вернутся. Роскошью автомобиль, может, и не стал, но средств на передвижение теперь потребуется явно больше.Дарья Давыдова. Александр Голубев."Вести-Владимир"