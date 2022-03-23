Телефонные мошенники вооружились новостной повесткой и теперь грозят держателям банковских карт...

Телефонные мошенники "вооружились" новостной повесткой и теперь грозят держателям банковских карт блокировкой счетов и полным запретом на снятие наличных. О новых уловках злоумышленников сообщают в региональной полиции.Незнакомцы по-прежнему представляются "сотрудниками банка" и рассказывают клиентам о последствиях введения "западных санкций". Якобы из-за ограничений граждане могут потерять доступ к счетам и вкладам, поэтому средства нужно как можно скорее перевести на некий "безопасный" счет. Жертвы сообщают мошенникам данные своих карт и в лучшем случае теряют всё, что у них было, в худшем - берут кредиты и все заёмные средства переводят преступникам. В МВД еще раз напоминают, как правильно отвечать на такие звонки "из банка".Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- Если Вам звонит человек и представляется сотрудником кредитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственно верное решение - положить трубку и перезвонить в банк по его официальному номеру, а еще лучше - прийти в офис лично. Никогда ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону реквизиты Вашей банковской карты, код на ее обратной стороне, пин-код для банкомата, логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте банка, а также приходящие в СМС пароли для подтверждения операций.