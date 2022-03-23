Площадь комплекса составляет 60 тысяч квадратных метров.

Во Владимирской области турбазу «Улыбышево» продают за 180 млн рублей. Площадь комплекса составляет 60 тысяч квадратных метров. В этом году объекту исполняется 50 лет.Объявление появилось на одном из популярных сайтов 19 марта. Кроме жилых корпусов и столовых, продаётся баня, а также спортивные объекты.«Готовый бизнес. Выгодное расположение. Вокруг сосновый лес, живописный водоём, чистый воздух, огороженный участок. Семь отапливаемых домов, 10 летних строений. Есть двухэтажная гостиница с шестью номерами. Оборудованы мангальные зоны», - пишут владельцы.Кроме этого, в комлекс входят летняя и зимняя столовые, на 200 и 150 человек. В баре - три зала. Имеется прачечная, помещения для персонала, парковка. Отдельная зона выделена для детских развлечений. Отопление - от собственной котельной. Вода - из двух скважин.Напомним, что база отдыха расположилась в 16 километрах от Владимира. Главная достопримечательность территории - озеро Черновское, которое включено в реестр памятников природы регионального значения. В водоёме встречается редкое растение сальвиния плавающая.